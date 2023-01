Mann fährt gegen Baum und überschlägt sich mit Auto

Schönheide - Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße im Erzgebirgskreis gegen einen Baum geprallt und hat sich dann mit seinem Wagen überschlagen. Trotz des schweren Unfalls erlitt der Mann nur leichte Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Der 50-Jährige war demnach am Freitagabend in Richtung Schönheide unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Sein Auto streifte einen Baum, überschlug sich und blieb auf einer Wiese liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht, der Sachschaden wurde auf etwa 15 000 Euro beziffert.