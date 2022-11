Mann fällt dreimal auf Trickbetrüger herein

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Halberstadt - Ein 55-jähriger Mann aus Halberstadt ist dreimal hintereinander auf Trickbetrüger hereingefallen. Wie die Polizei am Freitag informierte, wurde dem Mann vor einigen Wochen in einem Anruf mitgeteilt, er habe 39.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen. Die unbekannten Betrüger forderten ihn auf, vor einer Auszahlung Codes von Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro telefonisch weiterzugeben, was er auch tat. Die Betrüger meldeten sich danach erneut und versprachen einen noch höheren Gewinn. Der Mann habe noch zweimal mehrere Tausend Euro überwiesen. Insgesamt verlor er rund 7000 Euro. Erst dann erstattete er Anzeige wegen Betrugs.