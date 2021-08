Laußig - Bei der Gartenarbeit hat ein Mann in Laußig (Landkreis Nordsachsen) am Donnerstagabend eine Kiste mit Munition und Waffenteilen gefunden. Da der Fund augenscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammte, rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Einsatzkräfte transportierten die Fundstücke ab - eine akute Gefahr bestand nach Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt.