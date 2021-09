Mann greift Polizisten mit Reizgas an

Göttingen - Mit Reizgas hat ein Mann zwei Polizisten besprüht und verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Montag saß der 35-Jährige in seinem Auto, das er an einem Feldweg bei Göttingen abgestellt hatte, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Zeugen hatten zuvor von einer Person berichtet, die möglicherweise in hilfloser Lage sei. Der alkoholisierte Mann versuchte nach dem Angriff mit Tierabwehrspray zu flüchten, konnte am Sonntag aber gestoppt werden. Gegen den polizeibekannten Mann lag bereits ein Haftbefehl vor; sein Führerschein war nicht mehr gültig. Einer der Beamten kam in ein Krankenhaus, ebenso der bei der Festnahme verletzte 35-Jährige.