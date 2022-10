Mann in Auto erschossen: 61-Jähriger vor Gericht

Zwei Streifenwagen der Polizei stehen am Straßenrand.

Berlin - Nach einem tödlichen Schuss auf einen 47-jährigen Mann in Berlin-Reinickendorf muss sich der mutmaßliche Mörder ab heute vor dem Landgericht der Hauptstadt verantworten. Der 61-jährige Angeklagte soll sich im Januar dieses Jahres mit dem späteren Opfer getroffen und in dessen Fahrzeug gesetzt haben. Als der 47-Jährige nach etwa zehnminütiger Fahrt das Auto parkte, sei der Angeklagte laut Ermittlungen ausgestiegen und habe seinem arglosen Bekannten durch die geöffnete Scheibe in den Kopf geschossen. Er habe die Rückforderung eines Darlehens vereiteln wollen. Der 47-Jährige sei wenige Stunden nach der Tat gestorben.