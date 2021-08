Hannover - Zwei unbekannte Räuber haben in Hannover nach Polizeiangaben einen hohen Bargeldbetrag erbeutet. Sie griffen am Samstag in einer U-Bahnstation einen 51-jährigen Mann an, schlugen ihn und verletzten ihn leicht. Die Männer entrissen ihrem Opfer einen Turnbeutel, in dem sich das Bargeld befand. Dann flüchteten sie in unbekannter Richtung. Die Polizei bat Zeugen des Überfalls in der Station „Marienstraße“ in der Südstadt, sich zu melden.