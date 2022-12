Mann kommt mit blutenden Schnittverletzungen in Krankenhaus

Berlin - Am späten Montagabend ist ein Mann mit stark blutenden Schnittverletzungen in ein Berliner Krankenhaus gekommen. Nach Angaben von Klinikmitarbeitern brachte ein anderer, unbekannt gebliebener Mann den 42-Jährigen in die Klinik in Charlottenburg-Wilmersdorf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verletzte gab an, dass er am Kaiserdamm von mehreren Personen angegriffen und an Kopf, Arm, Gesäß und Bein verletzt worden war. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein anderes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.