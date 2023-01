Mann mit Rad wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Gifhorn - Ein 62-Jähriger ist mit einem Fahrrad beim Wechseln der Fahrbahnseite in Gifhorn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstagabend sein Rad zunächst auf dem Geh- und Radweg neben der Straße geschoben, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann habe er plötzlich auf die andere Seite der Straße wechseln wollen. Ein 34-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der 62-Jährige wurde laut Polizei vom Wagen erfasst und stürzte zu Boden. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Die Polizei sucht Unfallzeugen.