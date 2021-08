Mann möglicherweise mit Messer angegriffen: Verletzt

Hamburg - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in St. Pauli ist ein Mann möglicherweise mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der 33 Jahre alte Geschädigte habe bei der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen Stichverletzungen am Oberkörper sowie einen Fingerbruch erlitten, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Ein 22-jähriger Tatverdächtiger soll nach ersten Erkenntnissen mehrfach auf den Mann eingestochen haben. Der Grund für die Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden, das Landeskriminalamt ermittelt.