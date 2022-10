Mann nach Sturz vom Balkon gestorben

Fürstenau/Osnabrück - Nach dem Sturz von einem Balkon in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) Ende September ist einer der dabei schwer verletzten Männer gestorben. Der Mann sei 42 Jahre gewesen, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher in Osnabrück. Bei dem Unglück war ein weiterer 36 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Dessen Zustand sei der Polizei nicht bekannt, hieß es. Zuerst hatte der NDR über den Todesfall berichtet.

Am 25. September waren fünf Männer dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt, als sie sich an ein hölzernes Balkongeländer gelehnt hatten. Sie schlugen auf einer gepflasterten Fläche auf. Die beiden 42 und 36 Jahre alte Männer wurden lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen musste noch am Unfallort reanimiert werden. Die 47, 43 und 38 Jahre alten Männer verletzten sich schwer.