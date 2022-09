Mann rast mit E-Bike auf Polizisten zu: Verletzt

Magdeburg - Ein stark betrunkener 50-Jähriger ist in Magdeburg mit einem E-Bike auf einen Polizisten zugerast und hat sich dabei verletzt. Der Mann fuhr am späten Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit durch eine Unterführung des Magdeburger Hauptbahnhofs als ihn ein Beamter zum Anhalten aufforderte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin soll er auf den Polizisten zugerast sein. Der Beamte soll zur Seite gesprungen sein, nach dem Mann gegriffen und ihn damit zu Fall gebracht haben. Der 50-Jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde über dem Auge und wurde medizinisch versorgt. Währenddessen habe er den Polizisten beleidigt.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Nötigung und Trunkenheit im Verkehr laufen. Anlässlich des Fußballspiels von Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg waren am Sonntagabend mehrere Polizeibeamte am Magdeburger Hauptbahnhof im Einsatz.