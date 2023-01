Mann soll Brand gelegt haben: Eltern schwerstverletzt

Pottiga/Saalfeld - Ein Mann soll in Pottiga (Saale-Orla-Kreis) das Haus seiner Familie angezündet haben. Bei dem Feuer am Silvesterabend wurden sein 61 Jahre alter Vater und die 66-jährige Mutter lebensbedrohlich verletzt und mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die ein und fünf Jahre alten Kinder des 35-Jährigen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Gegen den Mann werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Er sitzt in Untersuchungshaft.

In dem Haus lebten mehrere Generationen der Familie. Es ist nicht mehr zu bewohnen. Bei dem Brand verendete auch ein Hund der Familie. Der polizeibekannte 35-Jährige war vorläufig festgenommen worden, am Neujahrstag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Ursache für die Tat ist bislang noch unklar, die Polizei gab unter Verweis auf die Ermittlungen keine weiteren Auskünfte. Der 400 Einwohner zählende Ort Pottiga ist ein Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig.