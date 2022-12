Mann soll sich an Ponystute vergangen haben: Ermittlungen

Lauscha - Die Polizei ermittelt gegen einen 81-Jährigen, der sich in Lauscha (Landkreis Sonneberg) an einer Ponystute vergangen haben soll. Eine Angehörige eines Reiterhofs ertappte den Mann am Montagabend in einem Stall, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verdächtige wurde durch mehrere Zeugen zur Rede gestellt und der Polizei übergeben. Er wurde leicht verletzt - entweder bei der Flucht oder dem anschließenden Gerangel. Inwieweit die trächtige Stute durch die sexuellen Handlungen verletzt worden sei, war zunächst nicht bekannt. Schäden bei dem ungeborenen Fohlen könnten nicht ausgeschlossen werden. Bei den Ermittlungen würden auch Videoaufnahmen ausgewertet, hieß es.