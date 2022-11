Mann springt bei Rap-Konzert von Zuschauer-Brüstung

Berlin - Bei einem Konzert in der Berliner Verti Music Hall ist ein Mann von den oberen Plätzen in den Innenraum gesprungen. Der 25-Jährige fiel am Samstagabend auf zwei Menschen, die leicht verletzt wurden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann selber kam mit schweren Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus. Die „B.Z.“ (Online) hatte zuerst berichtet.

Warum der Mann bei dem Rap-Konzert von der Brüstung sprang, war zunächst unklar. „Hinweise auf einen Suizid liegen uns nicht vor“, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Versorgung der Verletzten waren 16 Rettungskräfte mit sechs Wagen vor Ort, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.