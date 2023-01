Hannover - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in Pattensen bei Hannover ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein Kind, wie es am Abend von der Polizei hieß. In den Unfall waren demnach drei Autos verwickelt, zwei stießen frontal zusammen, ein weiteres krachte gegen einen Baum. Der genaue Hergang war zunächst noch unklar.