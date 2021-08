Mann stirbt nach Auseinandersetzung im Leipziger Zentrum

Leipzig - Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in Leipzig ist ein Beteiligter tödlich verletzt worden. Er starb später im Krankenhaus, seine Identität stehe noch nicht fest, teilte die Leipziger Polizeidirektion am Sonntag mit. Auch die Umstände der Tat und der Hergang seien noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Auseinandersetzung soll sich am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht im Bürgermeister-Müller-Park unweit des Hauptbahnhofs zugetragen haben.