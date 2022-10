Mann stürzt tödlich aus Fenster von brennender Wohnung

Göttingen - Ein Mann ist in Göttingen aus dem Fenster einer brennenden Wohnung gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie genau es zu dem Sturz am Montagnachmittag kam, sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend mit. Der Bewohner der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zuvor war aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer in der Wohnung im Stadtteil Geismar ausgebrochen. Eine Bewohnerin des Hauses habe im Treppenhaus eine Rauchgasvergiftung erlitten, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.