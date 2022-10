Mann stürzt über Geländer in den Bruchsee: Schwer verletzt

Halle - Beim waghalsigen Herumklettern an einem Geländer am Bruchsee in Halle ist ein Mann in den See gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 37-Jährige sei am späten Freitagnachmittag an der Felswand entlang heruntergefallen und habe sich danach mühsam über Wasser halten können, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Die Feuerwehr habe den Schwerverletzten mithilfe eines Bootes aus dem Wasser geholt, hieß es. Der Mann sei in eine Klinik gekommen.