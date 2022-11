Halle - Bei einem Überfall auf eine Pizzeria in Halle hat ein unbekannter Täter eine Mitarbeiterin bedroht und mehrere Hundert Euro erbeutet. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der dunkel gekleidete Mann hatte die Pizzeria am Samstagabend kurz vor 21.00 Uhr überfallen. Er flüchtete mit der Beute.