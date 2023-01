Mann unter Drogen attackiert Rettungskräfte und Polizisten

Berlin - Ein Mann hat unter Drogen in Berlin-Mitte am Silvestertag Rettungskräfte und Polizisten attackiert und leicht verletzt. Auch der 31-Jährige selbst wurde verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam wegen eines noch offenen Haftbefehls in Polizeigewahrsam. Der Mann soll am Samstagnachmittag in der Auguststraße während eines Einsatzes in einem Rettungswagen Rettungskräfte geschubst und geschlagen haben. Schließlich soll der 31-Jährige von innen eine Scheibe des Fahrzeugs herausgetreten haben und durch die Öffnung aus dem Wagen geklettert sein. Dabei zog er sich an beiden Händen die Schnittverletzungen zu.

Ein Passant und eine Rettungskraft hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten legten ihm eine Handfessel an, wobei ein Polizist am Arm leicht verletzt wurde. Der Randalierer wurde in einem Krankenhaus einem Arzt vorgestellt. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Körperverletzung ermittelt.