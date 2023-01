Mann verliert Kontrolle über Auto: Drei Schwerverletzte

Celle - Ein 70 Jahre alter Mann hat in der Celler Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Hauswand gefahren. Bei der unkontrollierten Fahrt wurden nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei Celle drei Menschen schwer verletzt, einer davon lebensbedrohlich. Der Fahrer hat nach Angaben der Polizei aufgrund eines medizinischen Notfalls am Montagnachmittag die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto prallte laut Feuerwehr in ein Fachwerkhaus in der Altstadt von Celle.

Die Beifahrerin des Mannes, 66 Jahre alt, erlitt einen Schock. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein Polizist sagte, dass es sich eindeutig um einen Unfall gehandelt habe. Das Auto des Fahrers wurde sichergestellt.