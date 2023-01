Mann versinkt mit Auto in Kanal

Wiesmoor - Bei einem Unfall in Wiesmoor in Ostfriesland ist ein Mann am Sonntagabend mit seinem Auto in einem kleinen Fehnkanal neben der Straße versunken. Er konnte sich aber noch selbstständig aus dem Wagen befreien, teilte die Regionalleitstelle Ostfriesland mit. Das Auto versank fast völlig im Kanal. Wie es zum Unfall kommen konnte, dazu gab es zunächst keine Angaben. Fehnkanäle dienten früher zur Erschließung von Moorgebieten, in Ostfriesland gibt es zahlreiche solcher schmalen Gewässer.