Mann wirft Bierflasche auf Linienbus: Ein Fahrgast verletzt

Berlin - In der Nacht zum Mittwoch hat ein Mann seine Bierflasche auf einen Bus geworfen und damit einen Fahrgast verletzt. Wie die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stand der bislang Unbekannte an der Haltestelle U Senefelderplatz in der Schönhauser Allee im Berliner Bezirk Mitte. Er soll seine Bierflasche gegen einen Bus der Nachtlinie N6 geworfen haben, der Richtung Ruhleben unterwegs war. Dadurch ging nach Angaben der Polizei eine Scheibe zu Bruch und verletzte einen Fahrgast leicht. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt.