Marie-Luise Leonhardt-Feijen erhält Kunstpreis der „artthuer“

Erfurt - Marie-Luise Leonhardt-Feijen hat den diesjährigen Kunstpreis der Messe „artthuer“ verliehen bekommen. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) übergab den mit 5000 Euro dotierten Preis am Samstag, wie eine Sprecherin seines Ministeriums mitteilte. Leonhardt-Feijen arbeite seit mehr als vier Jahrzehnten in der Grafik, hieß es in einem Schreiben der Jury. Sie lobte Leonhardt-Feijens unorthodoxen Gebrauch verschiedener Techniken. Der Kunstpreis wird seit dem Jahr 2000 von der SV Sparkassenversicherung ausgelobt.

Die Kunstmesse war im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Hoff sagte, viele Menschen seien glücklich, dass es sie nun wieder gebe. „Und es ist eben auch im mitteldeutschen Raum die bedeutendste Kunstmesse, die wir haben.“