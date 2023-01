Markus Giebe wird Landesgeschäftsführer der Thüringer SPD

Erfurt - Der Bankkaufmann Markus Giebe wird neuer Landesgeschäftsführer der Thüringer SPD. Der Landesvorstand habe ihn am Donnerstagabend dazu berufen, teilte der Landesverband mit. Giebe trete den Job am 15. Februar an - zunächst im Tandem mit der bisherigen Landesgeschäftsführerin Anja Zachow. Ab 1. März werde er dann die Geschäftsführung in alleiniger Verantwortung übernehmen.

Markus Giebe war von 2011 bis 2015 Vorsitzender der Thüringer Jusos und gehörte zu diesem Zeitpunkt auch dem Landesvorstand der Thüringer SPD an. Von 2020 bis 2022 war er stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD Jena.