Maskierte attackieren zwei Rechtsextreme in Erfurt

Erfurt - Zwei Männer sind in Erfurt von Maskierten mit einer Axt, Totschlägern und Pfefferspray angegriffen und erheblich verletzt worden. Bei den Opfern handele es sich um einen 24- und einen 34-Jährigen aus der rechtsextremen Szene, teilte die Landespolizeiinspektion Erfurt mit. Daher werde von einem politischen Hintergrund ausgegangen. Die beiden Männer seien am Donnerstagvormittag von mehreren Personen auf einer Straße in der Nähe des Petersberges attackiert worden, anschließend flüchteten die Angreifer. Die Ermittler versuchten, mit einem Hund ihre Fährte aufzunehmen. Auch eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes kam zum Einsatz.