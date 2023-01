Maskierte überfallen Rechtsextreme: Warnung vor Eskalation

Eine Gruppe Maskierter überfällt zwei Rechtsextreme in Erfurt und verletzt sie schwer. Laut Polizei ist es nicht der erste Überfall dieser Art in der Landeshauptstadt. CDU-Politiker warnen vor einer Eskalation der Gewalt zwischen Rechts und Links.

Erfurt - Zwei Männer aus der rechtsextremen Szene sind in Erfurt von Maskierten mit einer Axt, Totschlägern und Pfefferspray attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei sprach von einem „überfallartigen Angriff“. Der 24- und der 34-Jährige seien auf dem Weg zur Arbeit in der Nähe des Petersberges gewesen, als sie plötzlich attackiert wurden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Sie erlitten demnach erhebliche Kopfverletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler gehen von einem politischen Hintergrund der Tat aus.

Nach dem Überfall flüchteten die maskierten Angreifer. Die Ermittler versuchten, mit einem Hund ihre Fährte aufzunehmen. Auch eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes kam zum Einsatz. Laut Polizei ist es nicht der erste Überfall dieser Art in Erfurt. Eine Sprecherin verwies etwa auf den Angriff auf die Verkäuferin eines Szeneladens in der Stadt im Frühjahr vorigen Jahres.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Raymond Walk, warnte vor einer Eskalation: „Die Gefahr ist groß, dass sich die Gewaltspirale weiterdreht und Gegenreaktionen folgen werden.“ Er sprach von einer zunehmende Radikalisierung der linken Szene und kündigte an, dies zum Thema im Innenausschuss machen zu wollen.