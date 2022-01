Massive Störung: Softwarefehler legt Hunderttausende Vodafone-Anschlüsse lahm

Wer mit Vodafone surft und telefoniert, der hatte am Montagvormittag oft eine unfreiwillige Pause. Hunderttausende Anschlüsse des Unternehmens waren gestört. Am frühen Nachmittag war der Fehler schließlich beseitigt.

Vodafone hatte am Montag mit massiven technischen Problemen zu kämpfen.

Halle (Sale)/DUR/slo – Bei Hunderttausenden Vodafone-Kunden sind am Montagvormittag Telefon und Internet ausgefallen. Wie das Unternehmen am Nachmittag mitteilte, legte ein „Fehler in einem zentralen Netzelement“ über 100.000 Anschlüsse lahm.

Seit dem späten Vormittag hatten bundesweit zahlreiche Kunden über Probleme mit ihren Vodafone-Anschlüssen berichtet. Gegen 14.30 Uhr meldete das Unternehmen, dass der Schaden behoben sei.