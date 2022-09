Maßnahmen zur Waldbrandprävention im Harz werden vorgestellt

Wernigerode - Nach mehreren Waldbränden im Harz in diesem Sommer sollen nun die künftigen Präventionsmaßnahmen vorgestellt werden. Dazu wollen sich am Freitag (08.30 Uhr) in Wernigerode unter anderen Forstminister Sven Schulze (CDU), der Leiter des Nationalparks Harz, Roland Pietsch, der Landrat des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski (CDU), und Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) äußern. Aus dem Forstministerium hieß es vorab, man habe sich auf eine konzentrierte Präventionsarbeit verständigt, unter anderem gehe es um den Umgang mit Totholz im Nationalpark.

Weite Teile der Fichtenbestände sind abgestorben und werden als Gefahr im Fall eines Brandes angesehen. Im Nationalpark sind allerdings nur unter bestimmten Bedingungen Eingriffe in die Natur möglich.

Zuletzt hatten zwei große Brände Einsatzkräfte tagelang beschäftigt: Am 11. August war nahe Schierke ein Feuer ausgebrochen, die betroffene Fläche wurde im Nachhinein mit 3,6 Hektar Fläche angegeben. Nach einem weiteren Ausbruch eines Feuers am 3. September am Brocken benötigten die Einsatzkräfte etwa eine Woche für die Löscharbeiten. Mehrere Löschhubschrauber und auch Löschflugzeuge aus Italien halfen. Über das Ausmaß der betroffenen Fläche gab es zuletzt unterschiedliche Angaben. Während der Nationalpark Harz auf maximal 12 Hektar kam, sah der Landkreis Harz 330 Hektar vom Brand betroffen.