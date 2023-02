MBC beendet Negativserie mit Sieg in Braunschweig

Kris Clyburn (l) war in Braunschweig bester Werfer des MBC.

Braunschweig (dpa) – - Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre Negativserie beendet. Die Weißenfelser gewannen am Sonntag ihr Bundesliga-Spiel bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 89:73 (53:35) und verschafften sich im Kampf um den Klassenverbleib etwas Luft. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nach dem siebten Saisonsieg nun vier Punkte. Den größten Anteil am ersten Erfolg nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander hatten Kris Clyburn (18 Punkte/10 Rebounds), Kostja Mushidi (17), Martin Breunig (16) und Charles Callison (12). Für Braunschweig erzielten Divine Myles (13), Braydon Hobbs (12) und Robin Amaize (9) die meisten Punkte.

Die Mitteldeutschen boten im ersten Viertel nach dem 4:8-Rückstand (3.) eine überragende Leistung in der Offensive. Mit einem 10:0-Lauf zogen die Gäste mit 14:8 in Front und hatten nach zehn Minuten bereits 37 Punkte auf dem Konto. Den 37:24-Vorsprung bauten die Weißenfelser bis zur 27. Minute auf 68:45 aus und sorgten damit für klare Verhältnisse. Der Schlüssel zum Erfolg lag in der guten Trefferquote von jenseits der Dreierlinie. Von 25 Versuchen landeten elf im Braunschweiger Korb.