Medien: Transfer von Moriba zu RB Leipzig vor Abschluss

Leipzig - Die Verpflichtung von Ilaix Moriba bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig rückt Medienberichten zufolge näher. Das 18 Jahre alte Talent vom FC Barcelona solle am Dienstag kurz vor Ende des Transferfensters seine medizinischen Tests absolvieren und einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Mittelfeldspieler Moriba der „Bild“ bei der Ankunft in Leipzig am Montagabend. Für ihn ist eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch steigen kann, im Gespräch.

Die Leipziger hatten am Montag ihren Kapitän Marcel Sabitzer dem Vernehmen nach für ebenfalls etwa 15 Millionen Euro zum FC Bayern München transferiert. Zuvor waren bereits Trainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Dayot Upamecano zum deutschen Rekordmeister gewechselt.