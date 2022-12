Medien: Zweitligist 1. FC Nürnberg holt Bremens Goller

Bremen/Nürnberg - Benjamin Goller soll den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in der Winterpause verlassen und sich dem 1. FC Nürnberg anschließen. Nach mehreren Leihgeschäften in der Vergangenheit mit Darmstadt 98 und dem Karlsruher SC soll sich der 23-Jährige nun fest an den fränkischen Zweitligisten binden, wie der „Kicker“ und das Portal „Deichstube“ am Sonntag berichteten. Gollers Vertrag bei den Hanseaten wäre am 30. Juni 2023 ausgelaufen. Offizielle Mitteilungen lagen zunächst nicht vor.

In der aktuellen Saison war der Außenbahnspieler zu keinem Einsatz für den Aufsteiger in der Bundesliga gekommen. Der gebürtige Reutlinger war zuletzt an Karlsruhe ausgeliehen und kehrte im Sommer an die Weser zurück.