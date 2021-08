Mehr als 30 rechtsextrem motivierte Vorfälle an Schulen

Erfurt - An den Schulen in Thüringen ist es nach Daten des Bildungsministeriums im vergangenen Jahr zu 32 rechtsmotivierten Vorfällen gekommen. Sieben davon hätten einen antisemitischen Hintergrund gehabt, schreibt das Ministerium auf eine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss. In allen verzeichneten Fällen seien strafrechtliche Ermittlungen geführt worden. Zu welchem Ergebnis die Ermittlungen jeweils führten, könne das Ministerium nicht sagen.

In der Antwort des Bildungsministeriums wird auch auf das breite Präventionsangebot zu rechtsextremen Einstellungen verwiesen, das es für die Schulen im Land gibt. Die Schulen könnten sich ebenso an das Landesprogramm für Demokratie wenden wie an die Demokratieberater von Mobit, um Unterstützung im Kampf gegen Rechtsextremismus an den Einrichtungen zu erhalten. Auch gebe es entsprechende Angebote der Stabsstelle Polizeiliche Extremismusprävention und des Thüringer Verfassungsschutzes.