Mehr als 45.000 Meldungen für Berlin-Marathon

Teilnehmer am Berliner Halbmarathon laufen an der Siegessäule vorbei.

Berlin - Für den Berlin-Marathon am kommenden Sonntag haben 45.527 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Diese Zahl nannten die Organisatoren am Montag. „Das ist ungefähr das Niveau, das wir 2019 hatten“, sagte Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events mit Blick auf die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren. Die Anmeldungen kommen aus der Rekordzahl von 157 Nationen. „Das zeigt, dass eine Normalität zurückkommt“, ergänzte Lock.

Corona-Beschränkungen wie in den vergangenen Jahren wird es nicht mehr geben. Im Start- und Zielbereich müssen keine Mund-Nase-Masken mehr getragen werden. Star des Laufes wird aus spitzensportlicher Sicht der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia sein. Der 37-Jährige hatte 2018 in Berlin den Weltrekord von 2:01:39 Stunden über die 42,195 Kilometer aufgestellt.

Bereits am Samstag wollen mehr als 4000 Skaterinnen und Skater die Strecke durch die Innenstadt bewältigen. Beim Bambini-Lauf werden 1400 Kinder erwartet, beim Mini-Marathon bis zu 8500 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Am Sonntag werden zudem knapp 100 Handbiker und rund 50 Rollstuhl-Athletinnen und -Athleten dabei sein.