Mehr als eine Million Sachschaden bei Scheunenbrand

Eilenstedt - Bei einem Brand einer Scheune im Eilenstedter Ortsteil Haus Nienburg (Landkreis Harz) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Schaden wird auf rund 1,7 Millionen Euro geschätzt, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Bis die Löscharbeiten beendet seien, könne es noch einige Tage dauern. Als die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag am Brandort eintraf, stand die Scheune demnach bereits in Flammen. In ihr verbrannten laut Polizei ungefähr 2500 Strohballen und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.