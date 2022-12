Mehr als vier Millionen D-Mark in Euro umgetauscht

Berlin - Noch immer sitzen Menschen auch in Berlin und Brandenburg auf Bargeldbeständen der alten D-Mark - häufig bringen sie das Geld für den Umtausch in Euro zur Bundesbank. Rund 4,1 Millionen D-Mark in Münzen und Banknoten wurden in den beiden Bundesländern in diesem Jahr umgetauscht, wie die Bundesbank mitteilte. Insgesamt rund 2,1 Millionen Euro bekamen dafür die Besitzerinnen und Besitzer zurück. In den beiden Vorjahren wurden in den beiden Ländern lediglich je rund 2,6 Millionen D-Mark umgetauscht.

Die alten Scheine und Münzen können anders als in vielen anderen Euroländern bei der Bundesbank unbefristet und gebührenfrei umgetauscht werden. Der Wechselkurs ist unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark.

„Auch wenn einige DM aus Nostalgiegründen oder als Sammlerobjekte aufbewahrt werden, die bewusst nicht gegen Euro umgetauscht werden, kommt es sehr viel häufiger vor, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, auf welchem Schatz sie eigentlich sitzen“, teilte die Bundesbank mit. „Oftmals sind alte DM in Vergessenheit geraten oder verloren gegangen und tauchen erst nach Jahren wieder auf.“

Bundesweit schlummerten bei den Bürgerinnen und Bürgern noch rund 12,3 Milliarden D-Mark, die noch nicht zur Bundesbank gebracht worden seien. Bei 6,6 Milliarden D-Mark handele es sich um Münzen, bei dem Rest um Geldscheine.