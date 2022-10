Mehr Anträge auf Asylbewerberleistungen in Sachsen-Anhalt

Halle - Zum Ende des vergangenen Jahres haben in Sachsen-Anhalt 9075 Personen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, war dies erstmals seit sechs Jahren wieder ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Am Jahresende 2020 betrug die Zahl 8040. Im Laufe des Jahres 2021 wurden insgesamt knapp 75 Millionen Euro für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt. 2020 waren es 73 Millionen Euro gewesen.

Mehr als die Hälfte der Schutzsuchenden waren den Angaben zufolge in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Von den 9075 Leistungsempfängern waren 5535 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, 350 Personen hatten den Status eines mitgereisten Familienangehörigen, 2370 verfügten über eine Duldungsbestätigung und 420 waren zur Ausreise verpflichtet.