Mehr Arbeitslose im Dezember in Thüringen

Erfurt - In Thüringen ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2022 gestiegen. 60.800 Frauen und Männer waren ohne feste Anstellung, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Das waren 1500 Arbeitslose mehr als im November. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Im Ländervergleich lag die Arbeitslosenquote in Thüringen damit laut Regionaldirektion unter der von Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen sowie der aller anderen ostdeutschen Bundesländer.