Mehr Arbeitslose zum Jahresstart in Niedersachsen

Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude.

Hannover - In Niedersachsen sind zum Jahresstart mehr Menschen ohne Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 6 Prozent auf 253.401, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg im selben Zeitraum um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Bezogen auf den Vorjahresmonat ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit mit 9,5 Prozent jedoch deutlich stärker. Die Regionaldirektion sprach von einer saisontypischen Entwicklung im Winter, da befristete Arbeitsverträge endeten und Tätigkeiten im Freien nicht ausgeführt werden könnten.