Mehr E-Autos in Thüringen auch dank Mehrwertsteuersenkung

Erfurt/Jena - In Thüringen hat sich die Zahl der zugelassenen Elektroautos binnen eines Jahres mehr als verdoppelt, ihr Anteil am gesamten Autobestand bleibt mit 0,8 Prozent aber überschaubar. Zu Jahresbeginn waren 8124 E-Autos in Thüringen zugelassen (2020: 4913), wie die Landesenergieagentur Thega am Donnerstag mitteilte. Jeweils zur Hälfte vertreten sind rein elektrisch betriebene und mit einem Verbrennungsmotor zusätzlich zur aufladbaren Batterie kombinierte Fahrzeuge (Plug-in-Hybride). Statistisch kommen auf 100.000 Menschen in Thüringen 451 Elektroautos.

Aus Sicht der Energieagentur haben die gestiegenen Zulassungszahlen nicht nur mit der erhöhten staatlichen Förderung für den Kauf von E-Autos zu tun. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie sei auch die auf 16 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer ein Kaufanreiz gewesen. Inzwischen liegt diese wieder bei 19 Prozent.

Beliebt sind Stromautos vor allem in Erfurt, Jena und dem Ilm-Kreis. In der Landeshauptstadt sind 1127 dieser Karossen unterwegs, in Jena 504 und im Ilm-Kreis 262. Deutlich weniger genutzt werden sie in Suhl und dem Kreis Hildburghausen, wo 146 beziehungsweise 171 Exemplare gemeldet waren. Nicht berücksichtigt in diesen Zahlen sind die in Thüringen zugelassenen knapp 1500 Fahrzeuge eines Carsharing-Unternehmens aus Weimar, die laut Agentur aber ausschließlich in Berlin eingesetzt werden.

Zum „Betanken“ der Elektroautos stehen in Thüringen derzeit 941 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung, ein Zehntel davon entfällt allein auf die Landeshauptstadt Erfurt. Gera verfügt über 59 Stromtankstellen, der Landkreis Gotha über 56. Schlechter ausgestattet sind die Kreise Sömmerda, Sonneberg und Greiz.

Auch Thüringens Elektrobus-Flotte wächst nach Angaben des Umweltministeriums weiter. In Jena wollen die dortigen Nahverkehrsbetriebe zwei weitere E-Busse anschaffen, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. Sie erhalten dafür 1,5 Millionen Euro aus einem Förderprogramm des Landes, das aus EU-Mitteln gespeist wird. In der Stadt fahren bereits drei elektrisch betriebene Busse. Landesweit sind es bislang 21 in sieben Regionen.