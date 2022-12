Mehr Strafverfahren gegen organisierte Kriminalität

Hannover - Dank der entschlüsselten Kommunikation zwischen Kriminellen ist in Niedersachsen die Zahl der Strafverfahren gegen die organisierte Kriminalität gestiegen. Im Jahr 2021 führte die Polizei 78 solcher Verfahren (2020: 58). Weitere zwölf Verfahren gab es bei den Bundesbehörden Zoll, Bundespolizei und Bundeskriminalamt im Land. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellte die Zahlen zum Lagebild Organisierte Kriminalität (OK) 2021 am Donnerstag in Hannover vor.

„Mit der Offenlegung von Täterkommunikation, insbesondere über die Entschlüsselung kryptierter Endgeräte, konnte die Polizei der Organisierten Kriminalität einen Schlag versetzen“, sagte der Minister. Die deutschen Länderbehörden profitieren davon, dass Ermittler in Frankreich und den Niederlanden 2020 bei Kriminellen Millionen vermeintlich geheimer Botschaften auf Handys des Anbieters Encrochat abschöpfen konnten.

Als großes aktuelles Problem im Kampf gegen die OK nannte Pistorius die Häufung von gesprengten Geldautomaten in Niedersachsen.