Mehr Unfälle im Straßenverkehr in Sachsen

Kamenz - In den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 hat die Polizei in Sachsen mehr Unfälle im Straßenverkehr erfasst als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, wurden von Januar bis Juli insgesamt 54.541 Unfälle aufgenommen, dies sei ein Plus von 3,7 Prozent. Bei 7319 Unfällen wurden Menschen verletzt, was einem Anstieg um 18,9 Prozent entspreche. 63 Menschen sind den Angaben zufolge gestorben. Die Anzahl der Schwer- und Leichtverletzten sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Die häufigste Ursache für folgenschwere Unfälle sei eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.