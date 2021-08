Mehrere Anzeigen nach Verstößen gegen Corona-Verordnung

Hannover - Wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften hat die Polizei in Hannover am Wochenende mehrere Anzeigen geschrieben. Bei der Kontrolle eines Lokals in der Innenstadt am Samstag sahen die Beamten, dass an einer dortigen Corona-Teststation sämtliche erforderliche Schutzmaßnahmen missachtet wurden. Das Personal habe während der Testungen keine Mund-Nase-Bedeckungen und Handschuhe getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zudem bemängelten die Beamten die Koordination der Tests sowie deren Dokumentation und untersagten den weiteren Betrieb. Gegen den Betreiber wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gestellt.

Ein anderes Lokal war überfüllt, die Abstände konnten nicht eingehalten werden. Den Besitzer erwartet ebenfalls eine Anzeige. In weiteren Betrieben trugen die meisten tanzenden Gäste keine Mund-Nase-Bedeckung. Um eine drohende Schließung zu verhindern, entschied sich ein Betreiber, nur noch geimpfte und genesene Gäste einzulassen, sodass die Maskenpflicht entfällt. In einem Lokal konnte kein Hygienekonzept vorgelegt werden, die Polizei leitete ein Verfahren ein und genehmigte nur noch einen Außer-Haus-Verkauf.