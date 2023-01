Wittenberg - Unbekannte haben in Wittenberg die Seitenscheiben mehrerer Autos eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet. Insgesamt fünf Autos seien in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Anschließend stahlen die Täter unter anderem Bekleidung und Medikamente. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 1500 Euro. Auch bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) kam es laut den Beamten zu einem ähnlichen Vorfall. Die Polizei ermittelt.