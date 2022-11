Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Hildesheim

Hildesheim - Neun Fahrzeuge sind in Hildesheim-Einum beschädigt worden, unter anderem sind Außenspiegel abgetreten worden. In der Nacht von Freitag auf Samstag waren ein oder mehrere Täter unterwegs und richteten einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich an, teilte die Polizei mit. Beamte konnten DNA-Spuren sicherstellen, die mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen. Am Freitagabend pöbelten zwei Jugendliche in Einum Fußgänger an und bewarfen Fahrzeuge mit Gegenständen. Ob ein Zusammenhang zu den beschädigten Fahrzeugen bestehe, sei unklar.