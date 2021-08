Mehrere Corona-Fälle nach Abi-Party in Elmshorn

Elmshorn (dpa/lno) - Nach einer Abi-Party in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat es mehrere Coronafälle gegeben. Mindestens zwei Gäste der Veranstaltung vom 20. August sind im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Kreis Pinneberg am Montag mitteilte. Von 180 über das Wochenende kontaktierten Personen haben 19 weitere bestätigt, Symptome entwickelt zu haben. Per PCR-Test wurden insgesamt sechs Infektionen bestätigt.

Die Kontaktdaten der Partygäste waren laut Kreisverwaltung per Luca-App und per Kontaktformular erfasst worden. Diese Daten liegen dem Gesundheitsamt vor. Neben persönlichen Telefonaten wurden etliche Gäste per E-Mail informiert. Es ist demnach aber unklar, ob damit alle Party-Gäste erreicht werden konnten. Deshalb appellierte das Gesundheitsamt an alle Besucher und weitere enge Kontaktpersonen, auf mögliche Symptome einer Coronainfektion zu achten. Eine generelle Quarantäne für die Partybesucher ordnete das Amt nicht an.