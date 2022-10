Mehrere Schuppeneinbrüche in Rudolstädter Wohngegend

Rudolstadt - Diebe haben in einer Wohngegend in Rudolstadt mehrere Schuppen aufgebrochen und Fahrräder gestohlen. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, dass es vermutlich zwischen Montag und Dienstag zu den Einbrüchen gekommen sei. Vier Fahrräder hätten die Diebe entwendet. Eines davon sei jedoch in der Nähe wieder aufgefunden worden. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unbekannt, so die Sprecherin.