Mehrere Verletzte bei Autobahnunfällen mit Staus

Ilmenau - Zwei Menschen sind bei einem Motorradunfall auf der Autobahn 71 bei Ilmenau schwer verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am Samstag gekommen, weil der 62 Jahre alte Motorradfahrer gesundheitliche Probleme bekommen habe, sagte ein Sprecher der Thüringer Autobahnpolizei auf Anfrage. Er sei in einen Graben neben der Autobahn gefahren. Bei der Aktion sei auch seine 53 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt worden. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Auf der Autobahn habe es wegen der Bergung zweiweise einen mehrere Kilometer langen Stau in Richtung Erfurt gegeben.

Sechs Menschen, darunter zwei Kinder, wurden nach Polizeiangaben bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Bad Klosterlausnitz verletzt. Ein 50 Jahre alter Mann habe das Ende eines Staus übersehen und sei mit seinem Auto aufgefahren. Dabei seien von seinem Fahrzeug zwei weitere Autos zusammengeschoben worden. Auf dem Autobahnabschnitt habe sich in Richtung Berlin zeitweise ein acht Kilometer langer Stau gebildet.