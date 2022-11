Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Friedrichsfelde sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Es habe im dritten und vierten Obergeschoss gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle. Das Feuer sei unterdessen gelöscht. Zur Zahl der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.