„Men of the Year“ als Dinner mit Film- und Fußball-Star

Berlin - In einer früheren Hochgarage statt einem plüschigen Opernhaus wie in früheren Jahren gehen heute in Berlin die „GQ Men of the Year“-Awards über die Bühne. Die „Männer des Jahres“ werden bei einem Gala-Dinner in den Kant-Garagen im Stadtteil Charlottenburg gekürt. Zu den Preisträgern zählen der 40 Jahre alte Film- und Streaming-Star Eddie Redmayne („The Good Nurse“) und der 30 Jahre alte Real-Madrid-Fußballer David Alaba. Die deutsche „GQ“-Ausgabe ruft ihre „Männer des Jahres“ zum 24. Mal aus. Auch in anderen Ländern kürt die internationale Magazinmarke des Condé-Nast-Verlags („Vogue“, „Glamour“) jeweils „Men of the Year“, in Großbritannien waren dies Mitte November zum Beispiel der Rapper Stormzy und die jungen Netflix-Serienstars Joe Locke und Kit Connor („Heartstopper“).